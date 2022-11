Spalletti felice: “La sosta arriva a pennello”

Guarda tutti dall'alto, Luciano Spalletti , allenatore del Napoli . I tifosi azzurri sono quelli che probabilmente più si stanno godendo la pausa di campionato per i Mondiali , forti del +8 sulla seconda, il Milan . Spalletti non teme questo stacco, anzi è felice che sia arrivato proprio in questo momento. Lo ha detto a Rtv38.

Spalletti: “Alla ripresa troveremo squadre più forti”

Spalletti crede che la pausa sia produttiva non solo per il Napoli, ma anche per le altre squadre: “Sono convito che verrà usata bene questa sosta perché si va a lavorare in profondità, come fatto in ritiro. Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose”. Un po' come in Argentina, insomma, con un campionato di Apertura e uno di Clausura.