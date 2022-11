L'agente Anellucci: "Non è il Napoli a preoccuparmi ma Spalletti"

A Radio CRC è intervenuto il procuratore Claudio Anellucci (fu agente di Edinson Cavani in Italia), che ha fatto il punto sul Mondiale in corso (in particolare sull'Albiceleste) e sul Napoli: "L’Argentina? Ci doveva essere meno esaltazione. Dopo due giornate doveva avere già 6 punti. Poi se non entri in campo con la carica emotiva giusta, puoi perdere con chiunque. Secondo me ci saranno delle sorprese, nulla è scontato".