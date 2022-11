De Laurentiis, dall’errore di licenziare Reja a Mazzarri

E così andiamo avanti col Napoli Soccer, che questa è la nuova definizione per iter giudiziari e perché io sono Aurelio De Laurentiis, americano di Los Angeles, ma, dipendesse da me, lo chiamerei Aurelio De Laurentiis Football Club perché il Napoli è mio e me lo gestisco io. Intanto, già mi vedo costretto a cambiare Russell Crowe con Clint Eastwood, nel senso che licenzio Giampiero Ventura e assumo Edy Reja, un cowboy di allenatore col cuore tenero, e ho sempre Marino che è il mio Maradona. E voglio undici leoni in campo, il massimo che posso dire mentre sto studiando le ripartenze e il fallo laterale.

Quando siamo in serie A con un anno di anticipo, dilago sui teleschermi, la mia faccia a 32 pollici, l’eloquio furbo e forbito, il testosterone calcistico a mille, e sono pratico della difesa a tre e della palla a terra. Mi piace vedermi in tv, ero sempre stato dietro la macchina da presa.

Mi tengo Reja fino al giorno in cui mi ricordo che una mia zia di Milano, che viveva nello stesso palazzo di Roberto Donadoni, me lo aveva fatto conoscere e con Donadoni avevo passato una intera giornata e mi aveva affascinato. Questo era accaduto nel 2005 ed ora siamo esattamente alle idi di marzo del 2009, io sono a Los Angeles e Bruto mi telefona e dice che bisogna assassinare Cesare che ha fatto solo due punti nelle ultime nove partite. Penso a un kolossal.

Bruto è Marino e Cesare è Reja. Mi prendono i cinque minuti, mi girano i neuroni, mi sale il testosterone, la barba si muove e licenzio Reja, prendo Donadoni e mi riprometto di licenziare Marino più in là. Reja è persona della mia famiglia sentimentale e progetto per lui un futuro di ambasciatore del Napoli all’estero. Intanto, Donadoni ha troppi riccioli in testa e, allora, licenzio anche il coinquilino milanese di mia zia e caccio pure Marino che mi ha fatto cacciare Reja e Marino lo licenzio in diretta televisiva su Sky dove domino e straparlo, nessuno mi può fermare.

Vado a “Porta a porta” da Bruno Vespa con il mio programma per i napoletani e dico: “Non venderei il Napoli neanche a uno sceicco. Ho sbagliato a prendere Donadoni. Avrei dovuto tenere Reja e poi prendere Mazzarri”.

E prendo Mazzarri, ed ecco Mazzarri e Riccardo Bigon nel 2009. Io cambio come voglio. Lo so che a Napoli non mi vogliono bene e nessuno mi chiama papà Aurelio, come mi aspettavo, ma cazzo porto il Napoli in Europa League, lo porto in Champions, lo porto al secondo posto in campionato e che cazzo avete vinto a Napoli? Un cazzo avete vinto e sempre con questa storia di Maradona.