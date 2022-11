Napoli, domani si riparte: in programma due amichevoli

Il Napoli ha voglia di proseguire l'ottimo cammino della prima parte di campionato ed è pronto a rimettersi a lavoro. In una nota, il club ha svelato quale sarà il programma dei ragazzi di Spalletti: "La SSC Napoli comunica che la prima squadra riprenderà la preparazione domani, mercoledì 30 novembre, all'SSC Napoli Konami Training Center. Giovedì 1 dicembre gli azzurri partiranno per Antalya, in Turchia, dove parteciperanno al Winter Football Series by Regnum".