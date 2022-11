Insigne a Napoli: quanti abbracci all'improvvisata a Castel Volturno!

Lorenzo Insigne è tornato a Napoli. Lo ha fatto con la famiglia per trascorrere il periodo delle festività natalizie in vista della lunga pausa della Mls. Dopo aver portato i figli Carmine e Christian a giocare nella loro ex squadra "Petrarca" (in cui ha anche incontrato Juan Jesus), l'ex azzurro questa mattina si è presentato a Castel Volturno per una bella improvvisata.