Napoli, allenamento pomeridiano: a sorpresa arriva pure Hamsik

Allenamento pomeridiano per il Napoli in Turchia, al Winter Football Series by Regnum. La grande sorpresa è stata la presenza dell'ex Marek Hamsik, che ha assistito alla parte finale della seduta perché la sua squadra, il Trabzonspor, è impegnata in un'amichevole nel Regnum Carya. Grandi abbracci e sorrisi, naturalmente, per lo slovacco che ha ritrovato i suoi vecchi compagni.