Napoli in Turchia: ancora differenziato per Rrahmani e Sirigu

Continuano, con intensità, gli allenamenti del Napoli ad Antalya, al Winter Football Series by Regnum. Gli azzurri hanno scelto la Turchia per preparare la ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. La squadra di Luciano Spalletti è andata in pausa con un vantaggio di 8 punti sulla seconda in classifica, il Milan.