Di Lorenzo e la foto di gruppo del Napoli in Turchia

Primo giorno con seduta di allenamento singola per il Napoli presso il Winter Football Series by Regnum ad Antalya, località scelta dalla società azzurra per il richiamo di preparazione in vista della seconda parte di stagione.

Napoli al lavoro aspettando la prima amichevole in Turchia

Dopo due giorni con doppia sessione, infatti, il gruppo di Luciano Spalletti ha lavorato soltanto al mattino, svolgendo una seduta tattica alla quale è seguita una parte dedicata alla potenza aerobica. Così, mentre si avvicina il primo dei due test previsti in territorio turco, in programma mercoledì 7 alle 18.45 contro l’Antalyaspor, al quale seguirà la gara contro il Crystal Palace di domenica 11, che chiuderà il ritiro, capitan Di Lorenzo ha regalato un suggestivo affresco della quiete che si respira all’interno dell’ambiente azzurro durante i primi giorni di lavoro dopo le due settimane di riposo concesse dall'allenatore seguiti all’ultima partita del 2022, vinta al Maradona contro l’Udinese.

Napoli, scatto di gruppo ad Antalya

“Family" la semplice didascalia scelta dall’esterno campione d’Europa per descrivere la compattezza del gruppo, pronto a riprendere la marcia in campionato il 4 gennaio a San Siro contro l’Inter. Tra i protagonisti della “foto” scattata da Di Lorenzo si riconoscono in primo piano Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. I tifosi del Napoli potranno riabbracciare la squadra già il 17 dicembre, giorno in cui al Maradona alle 20.30 si giocherà l’amichevole di lusso contro il Villarreal degli illustri ex Raul Albiol e Pepe Reina.