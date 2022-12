Napoli: lavoro di finalizzazione in attesa dell'Antalyaspor

Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum di Antalya. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi di passaggio. Successivamente esercitazione tecnica con finalizzazione al tiro, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto.

Napoli, lavoro di tecnica e finalizzazione in mattinata

Lavoro ancora una volta differenziato per i lungodegenti Amir Rrahmani e Salvatore Sirigu. Il portiere di riserva si è comunque allenato in campo, mentre il difensore kosovaro, ancora alle prese con lo stiramento rimediato nella partita contro la Cremonese allo stadio "Giovanni Zini", ha lavorato in palestra.