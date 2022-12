Sorpresa nel ritiro del Napoli: Pirlo va a trovare Spalletti

Visita a sorpresa oggi nel ritiro turco del Napoli , ad Antalya. E' infatti arrivato Andrea Pirlo , ex allenatore della Juve e ora ai turchi del Karagumruk , che ha salutato Luciano Spalletti , qui con la squadra azzurra per preparare la ripresa del campionato di Serie A.

Napoli: Pirlo è in Turchia dall'estate scorsa

Il Napoli ha postato sui social la foto di gruppo, con Spalletti e Pirlo sorridenti. Ad Antalya. nei giorni scorsi, si era visto già un ex illustre come Marek Hamsik, venuto a trovare la sua squadra del cuore. Anche Hamsik ora gioca in Turchia. Pirlo è arrivato al Karagumruk l'estate scorsa dopo un anno di inattività che ha fatto seguito alla prima esperienza da professionista, sulla panchina della Juve, con cui ottenne il quarto posto e la qualificazione alla Champions League, interrompendo una striscia di nove scudetti consecutivi.