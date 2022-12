Napoli, Spalletti: "Kim qualità super, Elmas è la luce dei miei occhi"

"Dopo la partenza di Kalidou Koulibaly, abbiamo dovuto prendere un grande giocatore, che colmasse il vuoto lasciato in difesa. Quando ho visto Kim Min-Jae, ho capito dopo pochi istanti tutta quali qualità portasse in dote e che grande campione fosse". Parola di Luciano Spalletti, in un'intervista rilasciata ai media turchi alla vigilia dell'amichevole Antalyaspor-Napoli.

Napoli, Spalletti: "Kim, Elmas, quanta qualità..." Non solo. Il tecnico di Certaldo ha parlato anche di un altro ex Fenerbahçe come Eljif Elmas: "Un giocatore straordinario, in gradi di giocare in tanti ruoli diversi e decidere le partite anche entrando a 10' dalla fine. Qualsiasi cosa riserverà il futuro, resterà la luce dei miei occhi".