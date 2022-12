Spalletti esalta Raspadori: "Giocatore completo. Su Kvaratskhelia e Kim..."

Un brivido in avvio per un colpo subito da Matteo Politano , quindi il tempo per constatare che Giacomo Raspadori ha già ripreso la forma campionato e poi tanti esperimenti. Questo il bilancio di Luciano Spalletti dopo la prima amichevole del ritiro di Antalya, che ha visto il Napoli battere per 3-2 l'Antalyaspor al Corendon Airlines Park.

Raspadori conquista Spalletti: "Ha i colpi del centrocampista e dell'attaccante"

Nel test che ha rotto il ghiaccio poco meno di un mese dopo l'ultimo impegno ufficiale, un altro 3-2, all'Udinese, nella 15ª giornata di Serie A, il tecnico del Napoli ha testato la condizione della squadra dopo una settimana di lavoro tra Castelvolturno e Turchia, cogliendo l'occasione per alcune prove tattiche, dal 4-2-3-1 del primo tempo alla difesa a tre vista nella ripresa. Intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, Spalletti ha esaltato in particolare la prova di Raspadori, brillante pure come mezzala: "Quando c'è la disponibilità di aiutare la squadra e quando ci sono le giuste conoscenze si può giocare in tutti i modi. Raspa ha i numeri del centrocampista dal punto di vista della corsa e ha le accelerazioni dell'attaccante. Avevo la curiosità di vederlo in quella posizione e mi sono tolto lo sfizio: è andata molto bene".

Sorriso Napolii, Kvaratskhelia è tornato

Tra le altre note liete della serata la prova di Di Lorenzo da centrale difensivo e il ritorno in campo di Kvaratskhelia, fermo da quasi un mese e mezzo: “Di Lorenzo ci dà una soluzione in più in quel ruolo, Kvara sta bene, non ha più problemi alla schiena. Siamo felici di avere rivisto la sua qualità e di riaverlo con noi". Eppure c'è anche qualcosa che non ha soddisfatto mister Spalletti...: "Quando facciamo girare la palla con la giusta velocità come siamo abituati a fare facciamo cose buone, ma oggi in qualche occasione abbiamo giocato a livello individuale, non abbiamo giocato di squadra e questo contro avversari più forti rischiamo di pagarlo”.

"Kim? Sta bene come tutti i reduci dal Mondiale"

Infine una battuta sui giocatori che hanno partecipato al Mondiale, tutti già eliminati, e sui tanti giovani mandati in campo nel secondo tempo: "Juan Jesus sta bene, ha avuto solo un affaticamento. I giocatori che hanno fatto il Mondiale stanno bene e sono tutti felicemente in vacanza. Li aspettiamo. I ragazzi che abbiamo fatto giocare oggi sono tutti di valore e si meritavano questa occasione".