Napoli, nuova amichevole internazionale al Maradona: dopo il Villarreal arriva il Lille

Napoli, altra amichevole internazionale al "Maradona": dopo il Villarreal arriva il Lille

L'appuntamento contro il "LOSC" è fissato a mercoledì 21 dicembre alle 20, sempre allo stadio "Diego Armando Maradona". Il Lille, ex squadra di Victor Osimhen, quest'anno non ha preso parte alla Champions League per via del decimo posto in Ligue 1 in coda alla stagione 2021-2022. Attualmente, la squadra allenata dall'ex romanista Paulo Fonseca, occupa il settimo posto a 26 punti conquistati in 15 partite.