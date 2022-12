Napoli, la maglia di Natale fa impazzire i tifosi

A llegria, estasi, babà e palleggio artistico con bicchieri volanti alla maniera di Osimhen ad Antalya, palleggio e gol, allo chalet di Mergellina di Peppino cameriere. Siamo una squadra felice, proclama don Ciccio portiere di palazzo. Anche in Turchia un Napoli splendido, motivato, sicuro e ‘ncppa a tutto ‘o zuccherino di Raspadori, che gioiello, che artista di pallone, si entusiasma Salvatore pittore di alici. Il mondo stupisce, rincara don Ciccio portiere di palazzo. Siamo fantastici, aggiunge Saverio Malaspina ragioniere. Il Napoli gioca con gioia, sottolinea Gennaro Piromallo ragioniere. E fosse solo la gioia del gioco, obietta Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. No, non c’è solo il gioco allegro, c’è babbo Natale sulla maglietta celeste Aida del Napoli in Turchia, comunica Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Babbo Natale sulla pancia dei giocatori, che trovata, che goduria, esclama Totonno Speranza direttore di centro commerciale. Babbo Natale con slitta o senza, chiede don Peppino parcheggiatore allusivo. Solo la faccia col cappello rosso, annota Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. Un’idea del presidente, domanda Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo. S’è sciolto Aurelio, commenta Pasquale Pazienza giornalista on-line. Ha avuto un’idea fantastica, ammette Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca.

È prevista la faccia della Befana a gennaio contro l’Inter, chiede Salvatore pittore di alici. E l’uovo di Pasqua a Pasqua quando giocheremo a Lecce, aggiunge Gennaro Piromallo salumiere. Meraviglieremo tutti, proclama don Ciccio portiere di palazzo. Li stendiamo, assicura Peppino cameriere di passaggio, abbiamo Babbo Natale con noi.

Sono là tutti che programmano l’aggancio al Napoli, si rinforzano a gennaio per spodestarci, fanno propositi e tabelle, comunica Pasquale Pazienza giornalista on-line. Hanno le faccette nere, ironizza Saverio Malaspina ragioniere. Aspettano e sperano che già l’ora si avvicina, sottolinea don Ciccio portiere di palazzo con cultura abissina. Ma sono tristi, loro Babbo Natale sulle maglie se lo sognano, commenta Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Al massimo, sulle maglie, possono metterci il panettone, osserva Salvatore pittore di alici. Così gli rimane sullo stomaco, si esprime ridendo sgangheratamente don Peppino parcheggiatore allusivo.