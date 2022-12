Napoli, la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno: chi rientra?

Napoli, la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno

La squadra ha dimostrato fin qui di non aver perso lo straordinario piglio che l'ha accompagnata nelle prime quindici giornate di campionato e in Champions League, mantenendo la stessa frizzantezza, anche senza i - non tantissimi, per la verità - giocatori indisponibili per via della parentesi Mondiale.