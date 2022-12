Meret: "Napoli come nell'87? A gennaio dobbiamo dare un grande segnale"

Il portiere del Napoli Alex Meret in un'intervista a Sky ha parlato della corsa al titolo a poco più di due settimane dalla ripresa del campionato di Serie A . La vittoria dell' Argentina al Mondiale ha dato ancora più entusiasmo al mondo azzurro, che spera in un remake della stagione 1986/87 .

Meret: "Argentina campione e scudetto al Napoli? Ci proviamo"

"Mondiale all'Argentina e scudetto al Napoli come negli anni Ottanta? Speriamo di poter ripetere quello che è già successo - ha risposto senza scaramanzia il portiere partenopeo -, noi ce la metteremo sicuramente tutta e continueremo a fare quello che abbiamo fatto nella prima parte per restare là davanti e provare ad arrivare primi". Il ko con il Villarreal in amichevole non ha scosso le convinzioni azzurre: "Perdere non fa mai piacere, abbiamo sbagliato qualcosa di troppo. Con il Lille speriamo di non commettere di nuovo questi errori, sarà importante innanzitutto fare una buona prestazione".