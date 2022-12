Napoli, folla per Kvaratskhelia: "Al Maradona mi sono sentito un professionista"

Bagno di folla per Khivcha Kvaratskhelia , ospite d'onore dell' Apple Academy di San Giovanni a Teduccio. L'attaccante del Napoli , accolto calorosamente dai tanti giovani presenti, ha risposto ad alcune domande: "Mi sento a casa".

Kvaratskhelia: "Al Maradona mi sono sentito un professionista"

"La gente di Napoli vive per il calcio e la prima volta che ho giocato allo stadio Maradona mi sono sentito un vero professionista - ha rivelato il giocatore georgiano -. Voglio ringraziare tutti. Sono stato accolto davvero bene e mi è piaciuto conoscere le bellezze della città. Napoletani e georgiani hanno un tratto in comune: mettono la famiglia al primo posto e per questo motivo io mi sento a casa".