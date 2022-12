Raspadori esclusivo: "Il Napoli vuole tutto"

«Qualcosa di inimmaginabile. La forza di un gruppo fantastico, come questo del Napoli. Una sintonia che ha rappresentato la forza e un ct, Mancini, che ha saputo osare».

Ma dall’estasi al tormento è stato un attimo.

«La ferita del Mondiale è ancora aperta, non si è rimarginata, anche se adesso è tutto finito. Ma durante questo mese, mentre vedevo le partite degli altri, la sofferenza l’avvertivo».



La Nazionale cerca un centravanti, l’avrà capito: Immobile va per i 33...

«E però continua a segnare. Ma è chiaro che le ragioni anagrafiche non vanno ignorate. C'è una buona generazione che deve dare risposte, il futuro è nelle nostre mani».



Prima punta, esterno, sottopunta e ora anche mezzala alla Griezmann: sveli il gradimento.

«Nasco centravanti ma mi sta bene essere coinvolto, ritrovarmi dentro al campo, quindi mi vedo anche alle spalle di un attaccante. Ma l’evoluzione del calcio è secca, repentina, io sto qua per imparare e ne ho voglia».



Se vede trenta milioni di euro su un tavolo cosa fa?

«Se lei si riferisce alla cifra spesa dal Napoli per acquistarmi, non mi spavento. Conosco ormai le dinamiche del mercato, so che può succedere - e con me è capitato - e che ci sono anche somme più rilevanti a definire certe operazioni. Fa parte del gioco. E stupirmi non avrebbe senso. Anzi, quasi quasi le dico che sono orgoglioso».



Già che ci siamo, dica anche altro: quante volte pensa allo scudetto?

«Sarei un bugiardo se fingessi distacco. Ma non è un’ossessione. È l’obiettivo per il quale lavoriamo, ma senza stress. Però ci credo: per conquistarlo servirà l’impegno di questi tre mesi e la capacità di dimostrare che l’abbiamo meritato. Le qualità del Napoli, finora, sono emerse».



In realtà, e pare quasi un’esagerazione, siete in corsa su tutti i fronti che, messi assieme, formano un triplete.

«Non ci poniamo limiti ma non abbiamo presunzione. Per questioni così grosse, si vive alla giornata. Siamo arrivati agli ottavi con risultati straordinari».



La prima notte di Champions cosa le passò per la testa?

«Ch’era pazzesco quel clima, quell’atmosfera, quella magia. Che non c’è niente di più bello - ecco, forse il Mondiale, l’Europeo, le Olimpiadi - e che esserne protagonista mi stava realizzando».



Per diventare campione d’Italia dovrà liberarsi dell’Inter, la sua squadra da bambino.

«Mio fratello maggiore tifava Milan e io misi il derby dentro casa. Sarà difficile, inevitabilmente, ma ci sono anche il Milan, che mi sembra quella maggiormente in grado di farci paura, e la Juventus, che sta tornando. Quegli otto punti ci mettono in condizione privilegiata, sempre meglio stare avanti che inseguire, ma è chiaro che non ci può sentire al sicuro. Il campionato comincia adesso, però noi abbiamo otto punti di vantaggio».



Il suo idolo è un argentino.

«Ho avuto il Kun Agüero come modello da subito, mi colpiva quella puntuale capacità di essere decisivo. Mai gol inutili, uomo determinante nelle situazioni più scabrose e come lui, per certi versi, anche Tevez e Rooney».



Scelga “il centravanti”.

«Benzema davanti a Lewandowski, di quelli che hanno esperienza e curriculum. Degli emergenti, ammesso che si possano definire tali, Haaland e Osimhen».

Osi che le ha lasciato 559’ in campionato. Ma abbia fede, c’è chi ha fatto di peggio...

«Sono preparato: Julian Alvarez, neocampione del mondo, al City ha giocato solo 356’. Neanche Haaland scherza...».



E come la mettiamo?

«È la dura legge dei grandi club, va in campo chi merita e chi sta fuori cerca di afferrare le occasioni che capitano. È la sana concorrenza, forse pure uno dei segreti per migliorarsi. Ed è la dimostrazione che stanno venendo fuori attaccanti destinati a dominare il palcoscenico internazionale per il prossimo decennio: Victor sta per compiere ventiquattro anni; il norvegese ne ha ventidue e mezzo; e Alvarez ne farà ventitré tra un mese. E aggiungeteci Mbappé: ventiquattro oggi».