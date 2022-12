Damiani: “Inter-Napoli decisiva sì, ma per i nerazzurri”

Il Napoli si muove sul mercato e sul campo, con allenamenti e amichevole. Su Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete', ha parlato degli azzurri l'operatore di mercato Oscar Damiani, ex calciatore partenopeo. Si attende la ripresa del campionato, quando il 4 gennaio la squadra di Luciano Spalletti si recherà in visita all'Inter, ma anche l'apertura del mercato.

Damiani: “Se l'Inter perde, addio campionato” Damiani ammette che il big-match di San Siro sarà un 'dentro o fuori' per Simone Inzaghi e i suoi ragazzi: “Inter-Napoli è decisiva solo per l’Inter perché se il Napoli vincesse, sarebbe un problema per la squadra di Inzaghi recuperare questa distanza".