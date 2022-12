Napoli-Lille 0-1 diretta: finito il primo tempo al 'Maradona' LIVE

NAPOLI - Seconda amichevole natalizia allo stadio ' Maradona ' per il Napoli di Spalletti che oggi (mercoledì 21 dicembre), a quattro giorni da quella persa contro il Villarreal e dopo i due test vinti nel ritiro turco contro Antalyaspor e Crystal Palace , ospita invece i francesi del Lille che sono allenati dall'ex tecnico romanista Paulo Fonseca . Un esame importante in vista della ripresa post Mondiale, con gli azzurri capolista che il 4 gennaio faranno visita all'Inter , ma anche possibili incroci di mercato . Nella squadra da cui arrivò Osimhen nell'estate del 2020 militano infatti il 22enne difensore portoghese Tiago Djalò e il 26enne esterno d'attacco francese (di origine ivoriana) Jonathan Bamba , monitorati dal direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli . Di seguito la diretta della partita...

20:47

45'+2' - Fine primo tempo: squadre al riposo

Dopo i due minuti di recupero concessi da Maresca finisce il primo tempo dell'amichevole Napoli-Lille: al 'Maradona' si va al riposo con i francesi di Fonseca avanti 1-0 sugli azzurri di Spalletti grazie al gol segnato da Diakité al 18'.

20:47

45'+1' - Osimhen e Kvara sbagliano

Altre due grandi occasioni per il Napoli. Prima il cross dalla sinistra di Mario Rui e lo stacco a centro area di Osimhen che però di testa conclude male. Poi lo stesso nigeriano manda al tiro Kvaratskhelia che 'cicca' però il pallone a centro area.

20:43

42' - Diakité salva su Kvaratskhelia

Napoli vicinissimo al pareggio in ripartenza: la palla arriva a Elmas che innesca Kvaratskelia, il cui destro a colpo sicuro viene respinto in scivolata da Diakité.

20:40

39' - Mira da rivedere per Weah

Iniziativa del Lille con Weah, che porta palla sulla destra e poi tenta la conclusione senza però inquadrare la porta del Napoli.

20:38

38' - Elmas chiede invano un rigore

Attacca il Napoli sulla sinistra: percussione di Elmas che crossa e chiede invano il rigore per un tocco con la mano di un difensore del Lille, con l'arbitro Maresca che lascia invece proseguire.

20:35

35' - Andre Gomes ferma Politano

Ripartenza pericolosa del Napoli, con Andre Gomes che è però bravo a togliere la palla a Politano con una rischiosa ma efficace scivolata.

20:33

33' - Lille pericoloso con Cabella

Replica immediata del Lille, che manda al tiro Cabella: conclusione dal limite e palla a lato del palo.

20:32

32' - Osimhen a lato

Napoli pericoloso con Osimhen: il centravanti azzurro sfrutta un'indecisione dei due centrali del Lille e poi calcia con il destro, colpendo però solo l'esterno della rete.

20:30

30' - Problemi per Angel Gomes

Problemi per Angel Gomes e il gioco si ferma per consentire al trequartista del Lille di uscire momentaneamente dal campo. Si riparte e dopo i soccorsi dello staff medico il calciatore dei francesi rientra in campo.

20:21

21' - Mira imprecisa per Ndombele

Insiste il Napoli: a provarci stavolta è Ndombele, che conclude dalla media distanza senza però trovare lo specchio della porta: palla alta di poco.

20:19

19' - Reazione Napoli con Osimhen

Sotto di un gol il Napoli prova subito a reagire: cross dalla destra di Politano e rovesciata tentata da Osimhen, che conclude però altissimo sopra la traversa.

20:18

18' - Diakité in gol: Lille avanti 1-0

Palla persa da Lobotka, il Lille avanza e innesca Virginius la cui conclusione viene deviata in corner da Juan Jesus. Sugli sviluppi del corner Diakité buca Meret e porta in vantaggio i francesi che ora conducono 1-0-

20:15

15' - Fonte ko, cambio nel Lille

Infortunio in casa Lille: ko il difensore Fonte, che lascia il posto ad Alexsandro.

20:13

13' - Angel Gomes calcia alto

Altra ripartenza pericolosa del Lille: il centravanti Virginius scarica per Angel Gomes che dal limite calcia alto con il sinistro.

20:12

12' - Napoli pericoloso con Elmas

Primo squillo del Napoli: splendida verticalizzazione di Mario Rui per Elmas, il cui cross basso dal lato sinistro dell'area è però preda del portiere francese Chevalier.

20:06

5' - Chiusura di Ostigard

Napoli all'attacco in questa prima fase di match, ma il Lille riescono ora a partite in contropiede con Virginius lanciato in campo aperto: decisiva la rincorsa di Ostigard che chiude in corner il centravanti dei francesi.

20:01

1' - Via all'amichevole Napoli-Lille

Iniziata allo stadio 'Maradona' la partita amichevole Napoli-Lille: a muovere il primo pallone sono gli azzurri del tecnico Spalletti, che proveranno ad attaccare subito i francesi dell'ex tecnico romanista Paulo Fonseca.

19:48

Le scelte di Spalletti

Senza i nazionali reduci dai Mondiali e con Demme, Rrahmani e Sirigu ai box Spalletti schiera il Napoli con il 4-3-3: a centrocampo c'è Elmas mentre Simeone e Raspadori iniziano dalla panchina, con l'ex della serata Osimhen al centro del tridente completato da Politano e Kvaratskhelia.

19:39

Sfida speciale per Osimhen

L'amichevole Napoli-Lille sarà una sfida speciale per il centravanti Victor Osimhen, grande ex della serata che affronterà per la prima volta la sua squadra da cui i partenopei lo hanno acquistato nell'estate del 2020.

19:35

Squadre in campo per il riscaldamento

Napoli e Lille sul prato del 'Diego Armando Maradona' per il riscaldamento, a poco meno di mezz'ora dal fischio d'inizio dell'amichevole. La squadra di Spalletti dovrebbe scendere in campo con la speciale maglia natalizia, mentre i francesi indosseranno una divisa nera con numeri e bordi in oro.