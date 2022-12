Napoli, Spalletti sorride: sono rientrati tutti i nazionali

Nonostante la dura sconfitta in amichevole contro il Lille, Luciano Spalletti può comunque sorridere. L'ultima seduta mattutina del Napoli all'SSCN Konami Training Center di Castevolturno ha infatti visto il rientro di tutti i Nazionali che sono stati impegnati ai Mondiali. Il tecnico ha ora a disposizione tutto il gruppo per poter lavorare sulla ripresa in campionato.