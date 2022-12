Napoli, ultimo allenamento prima di Natale. Demme e Sirigu a parte

Seduta mattutina, l'ultima prima della breve pausa natalizia, per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Gli azzurri sono tornati a correre "a testa bassa" dopo le sconfitte nelle amichevoli contro Villarreal (2-3) e Lille (1-4) entrambe disputetsi allo stadio "Diego Armando Maradona".

La squadra, agli ordini di Luciano Spalletti , ha svolto una prima fase di attivazione e lavoro in palestra. Successivamente, il gruppo si è spostato in campo dove ha disputato una serie di partitelle a campo ridotto.

Napoli, lavoro personalizzato per Sirigu e Demme

Per quanto riguarda i giocatori sulla via del recupero, il secondo portiere Salvatore Sirigu e il centrocampista tedesco Diego Demme hanno svolto lavoro personalizzato in palestra. La squadra riprenderà gli allenamenti, secondo programma, martedì 27 dicembre.