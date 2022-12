Singo, la foto con la maglia del Napoli scatena i tifosi azzurri sui social

Ha fatto particolarmente discutere la foto pubblicata da Stephane Wilfried Singo , laterale box to box del Torino negli ultimi giorni. Che hanno coinciso peraltro (proprio il 25 dicembre) col suo ventiduesimo compleanno.

Il classe 2000 ivoriano ha infatti postato un'immagine (una storia su Instagram) che lo vede indossare una maglia ufficiale del Napoli , quella scura da trasferta. Qualcosa che, chiaramente, ha aizzato i tifosi nei commenti: quelli del Napoli l'hanno invitato ad aggregarsi al club azzurro la prossima estate. Quelli del Torino, d'altro canto, hanno mostrato spaesamento con una domanda che tornava puntuale. E cioè: "Ma è il caso di mostrarsi 'in borghese' con la maglia di una squadra avversaria?".

Esiste una trattativa tra Torino e Napoli per Singo?

E' insomma scoppiato un piccolo caso anche perché, allo stato dell'arte, non esiste alcuna trattativa tra Cristiano Giuntoli e la dirigenza di Urbano Cairo per portare Singo al Napoli. Le cui divise di Emporio Armani piacciono. Ed evidentemente non solo ai propri tifosi...