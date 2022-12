Napoli in amichevole contro la Juve Stabia? La smentita ufficiale

Non c'è amichevole tra Napoli e Juve Stabia . A smentire seccamente la notizia comparsa su alcuni siti locali è direttamente la società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis . Si era sparsa la voce che si trattasse di una vera e propria partita al Maradona che avrebbe sicuramente attirato tifosi, vogliosi di vedere ancora una volta la capolista in campo a una settimana dalla ripresa della Serie A.

Bisognerà pazientare ancora un po' e poi, il 4 gennaio, ci sarà il big match per il Napoli in quel di San Siro contro l'Inter. In caso di vittoria, Di Lorenzo e compagni darebbero un ulteriore scossone alla classifica e abbasserebbero il morale delle inseguitrici.