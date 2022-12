Napoli verso l'Inter: partitella e goleada con la Juve Stabia

Conto alla rovescia per il Napoli in vista del big match di mercoledì prossimo contro l' Inter , che segnerà la ripresa della Serie A per la capolista. La squadra di Spalletti ha effettuato una seduta mattutina e ha battuto la Juve Stabia nella partitella di fine allenamento.

Napoli: partitella e goleada con la Juve Stabia

"Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center - è il comunicato del club partenopeo -. La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con una fase di attivazione sul campo 1. Successivamente il gruppo azzurro si è spostato sul campo 2 dove ha svolto allenamento congiunto con la Juve Stabia. Domani seduta mattutina". Radio Kiss Kiss Napoli ha reso noto che il test con la formazione di Serie C si è concluso sul punteggio di 6-1: il match è durato 100 minuti con due tempi da 50, per far ruotare le rose delle due squadre. In campo anche Kim e Zielinski, rientrati da poco dal Mondiale in Qatar.