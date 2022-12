Moriero lancia il Napoli: “Nessuno può rimanere a ruota”

Francesco Moriero , ex calciatore di Napoli e Inter e attuale commissario tecnico della Maldive , ha parlato del nostro campionato, con focus proprio sui partenopei, a Napoli Magazine. Secondo l'ex centrocampista, “non vedo squadre che siano in grado di stare dietro al Napoli ”. Insomma, lo scudetto non dovrebbe sfuggire a Luciano Spalletti , che ricomincia il 4 gennaio con 8 punti di vantaggio sulla seconda.

Parla anche del gioco del tecnico toscano: “Le squadre di Spalletti hanno sempre giocato un calcio offensivo, direi che quest’anno ha i giocatori con caratteristiche che esaltano ancora di più il suo modo di vedere il calcio”.

Moriero: “Osimhen straordinario, è l'uomo chiave”

Moriero ammette: “Osimhen è un giocatore straordinario, secondo me lui può essere l’uomo chiave per risolvere come sta facendo tantissime partite. In Champions se il Napoli gioca come stava facendo ultimamente sarà dura per tutti ma nel calcio meglio non fare previsioni”.

Si parla dei nuovi: “Sono giocatori molto forti. Kim ha una forza impressionante e Kvaratsknella è un giocatore che punta sempre l’avversario, veramente un bel giocatore. Nel calcio purtroppo tutti dicono la propria e questo è il bello del calcio ma credo fermamente che al momento non c’è squadra in Italia che gioca meglio del Napoli, è vero che a gennaio inizia un nuovo campionato ed è per questo che bisogna seguire le indicazioni di Spalletti e pensare a giocare partita dopo partita, perché nel calcio le difficoltà sono sempre dietro l’angolo ed è lì che una squadra dimostra di essere vincente”.

Infine: “La mia avventura come c.t. delle Maldive? Sto facendo una bellissima esperienza all’estero con buoni risultati grazie a Dio. E spero di continuare così".