Kim e quel dito su Politano: cosa starà facendo? I social hanno la risposta

NAPOLI - Si avvicina sempre di più la ripartenza del campionato, con il Napoli che continua a lavorare in vista della sfida contro l'Inter al San Siro. Subito una partita complicata per la squadra di Spalletti, che prosegue con gli allenamenti per farsi trovare al meglio dai nerazzurri. Per smorzare la tensione, l'account ufficiale del club azzurro ha pubblicato una divertente foto al termine della sessione d'allenamento odierna scatenando i tifosi.