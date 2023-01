Napoli, Spalletti dopo il primo ko: "Dobbiamo allenarci meglio"

Inter-Napoli 1-0: statistiche e tabellino

"Acerbi cliente scomodo"

"Hanno fatto quello che fanno sempre - ha detto ancora il tecnico del Napoli dopo il match, il primo dopo la sosta per i Mondiali in Qatar -, ovvero di venirci addosso con Calhanoglu su Lobotka, ma noi dovevamo essere bravi a far arrivare meglio il pallone sulla loro trequarti. Non siamo riusciti a far girare il pallone con la qualità di sempre. Abbiamo provato a giocare più in verticale - ha aggiunto Spalletti -, ma Acerbi è un cliente scomodo: è bravo a tenere la posizione e anche fisicamente si fa sentire. Ripeto, noi dovevamo essere più veloci e metterci più qualità, perché contro una squadra così fisica poi diventa difficile per noi".

"Forma da ritrovare"

Ma ora le rivali per lo scudetto possono sperare in una rimonta sul Napoli? "Noi dobbiamo pensare ad allenarci meglio da qui in avanti - ha risposto l'allenatore degli azzurri, che erano reduci da 11 vittorie di fila -. Il livello mostrato questa sera è più basso rispetto alle nostre possibilità. Dobbiamo ritrovare la nostra forma migliore. Per noi non cambia niente, una delle qualità che deve avere una squadra è difendersi dalle voci che arrivano. Si sentono tante cose, noi ci distacchiamo da quello che viene detto. Possono dire quello che gli pare ma noi siamo una squadra forte e dalla prossima si ricomincia con fiducia". Dopo il bastone la carota, con un messaggio a difesa della squadra: "Abbiamo fiducia nei calciatori che abbiamo a disposizione. Se qualcuno per una sera non riesce a fare quello che ha fatto fino ad ora ci può stare, a noi piacciono lo stesso i nostri calciatori".