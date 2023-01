Politano, il messaggio social dopo la sconfitta del Napoli: "Non è cambiato..."

Nessun dramma nonostante la prima sconfitta in campionato. Sembra essere questa la sintesi del messaggio social apparso sui canali ufficiali di Matteo Politano al termine del ko di Milano contro l'Inter. L'esterno del Napoli predica calma e scrive: "Non cambia niente. Non cambiano le nostre ambizioni, non cambia la nostra convinzione su dove vogliamo arrivare". Idee chiare per Politano e ottimismo trasmesso all'intero ambiente che aveva accettato ma a fatica la sconfitta del Meazza decisa dal gol di Dzeko.