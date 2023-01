Napoli, dallo stop una lezione da grande squadra

Sbraca o non sbraca? I rivali di Spalletti sfogliano la margherita, cercando nella caduta di San Siro i segni di una fragilità che si suole storicamente attribuire a gennaio alle squadre del tecnico toscano, e che pure, per quello fatto vedere dal Napoli prima della sosta, sembrava doversi escludere. L’Inter ha dimostrato che l’egemonia del possesso palla azzurro vale poco se riesci a chiudere ogni fessura tra le linee sulla propria tre quarti, ingessando la manovra del Napoli in un palleggio lezioso, per poi colpirlo in contropiede. Una marcatura attenta su Osimhen, una cattiva su Kvara, una attendista su Politano hanno impedito agli azzurri di passare nell’uno contro uno, costringendoli a passaggi orizzontali nel tentativo di liberarsi al tiro. Ma qui il Napoli ha pagato, con una certa macchinosità negli scambi, il prezzo di un richiamo di preparazione non ancora assorbito. Nell’unica circostanza in cui il passaggio-palla orizzontale è riuscito, ci ha pensato Zielinski a sciupare dal cuore dell’area di rigore un’occasione preziosa. Questo per dire che, se pure il Napoli ha tatticamente controllato la gara di Milano, per la prima volta ha subìto il carattere dell’avversario. La partita del fuoriclasse georgiano è un segnale per Spalletti e per i suoi rivali. Dimostra che molto lavoro va ancora fatto per irrobustire il bagaglio tecnico e qualitativo del Napoli con attributi di carattere e di esperienza, preziosi contro avversari più smaliziati. Colpito a freddo da Skriniar con due interventi proibiti, incoraggiati dalla colpevole indulgenza dell’arbitro, Kvara ha perduto lucidità e convinzione, rinunciando ad affondare o facendolo in maniera prevedibile. Fino al punto da suggerire al tecnico la sua sostituzione anticipata. Che questo stop sia un caso isolato o piuttosto una breccia aperta nel muro della capolista lo scopriremo alla fi ne di gennaio, quando il Napoli avrà concluso il girone d’andata, affrontando Samp e Salernitana in trasferta, Juve e Roma in casa. Nel frattempo Spalletti fa bene a reagire alla sconfitta attivando un robusto turn over. La competizione per la maglia è il miglior antidoto contro l’impasse psicologico e la perdita di concentrazione. Tanto più quando nella rosa ci sono talenti come Raspadori e Elmas, in grado di non far rimpiangere i titolari in diversi ruoli. A Genova è necessario che il palleggio del Napoli recuperi la verticalità e la velocità che ne hanno fatto fi n qui una straordinaria arma di sfondamento. Non solo per rimettere gli azzurri in corsa, tenendo le distanze. Ma anche per dimostrare, a se stessi e ai rivali, che una sconfitta fa una grande squadra più sicura dei suoi mezzi.