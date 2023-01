Raspadori già ama il Napoli: la frase che entusiasma i tifosi

Un lungo corteggiamento e poi il lieto fine. Giacomo Raspadori ha accettato sin da subito la corte del Napoli e oggi si dice felice della scelta fatta in estate. "Vedere il mio nome sulla maglia azzurra è un onore grande" sono alcune delle sue parole rilasciate a Dazn in un'intervista che uscirà nelle prossime ore in cui l'ex centravanti del Sassuolo si racconterà senza filtri. Raspadori è stato l'investimento estivo del Napoli, l'erede di Mertens , il talento giovane e italiano su cui puntare per il futuro.

Napoli, Raspadori e le maglie dei primi gol

"Il Napoli è un club molto prestigioso" ha aggiunto Raspadori, che poi svela anche un retroscena legato alle prime gioie in azzurro. L'attaccante cresciuto nel Sassuolo conserva ancora geloso le maglie delle prime due reti con il Napoli: "Le indosso a casa, sono ancora sporche di campo. Non le lavo". Raspadori si è sbloccato contro lo Spezia in campionato il 10 settembre e poi si è confermato pochi giorni dopo per il suo primo gol in Champions sul campo dei Rangers. In totale sono cinque le reti in azzurro, di cui quattro in Europa.