Napoli, gioca Kim con la Juve? Le novità per Spalletti

NAPOLI - Minjae sarà monitorato con attenzione nei prossimi due giorni, è così che si dice e che si fa in questi casi, ma l'idea è che venerdì sarà regolarmente in campo in occasione della grande notte con la Juve . In un solo concetto? Le condizioni di Kim, sostituito domenica a scopo precauzionale alla fine del primo tempo della partita con la Samp, sono sotto controllo: l'affaticamento al polpaccio accusato a Marassi è stato gestito con tempismo perfetto dallo staff medico, così come ha spiegato Spalletti, e ora non resta che attendere l'allenamento di oggi. Di certo più indicativo della seduta di scarico andata in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Fatto sta che il signor Luciano può tirare un notevole sospiro di sollievo, e con lui il popolo azzurro: fermare un Mostro, del resto, è impresa sempre ardua.

Che voglia

E allora, la lunga vigilia di Napoli-Juve è cominciata. Ieri, o forse già alla fine del primo tempo della sfida con la Samp: l'assenza improvvisa di Kim aveva ovviamente innescato allarmi e allarmismi, ma poi Spalletti aveva spiegato che la sua sostituzione era stata consigliata dal dottore onde evitare problemi più seri dell'affaticamento muscolare accusato in corso d'opera. Un episodio simile era accaduto subito prima della sosta , con l'Udinese: anche Olivera rimase negli spogliatoi all'intervallo per un problemino muscolare individuato in tempo e il suo Mondiale, poco dopo, cominciò regolarmente. Un precedente foriero di ottimi auspici: ferme restando le ulteriori valutazioni in programma sin da oggi, Minjae non ha alcuna intenzione di saltare il gran galà del Maradona.

La squadra

Detto questo, bisognerà poi valutare la composizione della formazione prescelta dal signor Luciano per affrontare un avversario temibile sempre e più che mai in un periodo di ottima salute. Con ordine: da oggi a giovedì una serie di sessioni utili sia a mettere a punto le questioni tattiche sia e soprattutto a testare la condizione atletica della squadra. Apparsa già in crescita rispetto a Milano. Per quel che riguarda gli uomini, nonostante sia prematuro parlare di scelte, è possibile che Spalletti confermi in difesa Juan Jesus e Mario Rui e che rilanci Zielinski dal primo minuto a centrocampo. Si vedrà.