Napoli, è febbre Juve: tutto esaurito al Maradona

NAPOLI - Il Maradona si avvia a registrare il primo sold out della stagione: dopo aver visto letteralmente polverizzare i biglietti riservati ai tifosi del Napoli, ieri alle 17 è partita anche la prevendita dei quattromila tagliandi del settore ospiti. Cioè quelli destinati ai tifosi della Juve: lo sprint iniziale è stato notevole e la previsione è che nelle prossime quarantotto ore replicheranno il destino di quelli azzurri . Domani, intanto, andrà in scena un'ulteriore riunione di approfondimento dell'Osservatorio con eventuale aggiornamento delle prescrizioni, anche alla luce degli incidenti di domenica e dell'input di “maggiore severità” richiesto dal ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.

La sicurezza

E allora, una questione per sessantamila. Sì: Napoli-Juve, partita carica di fascino, rivalità sportiva atavica e significati quanto mai fondamentali in chiave scudetto, sarà una storia scritta da sessantamila spettatori: i biglietti riservati ai tifosi azzurri sono spariti in un clic già qualche giorno e a quanto pare anche i quattromila del settore ospiti sono destinati a un epilogo identico. La prevendita dello spicchio di Maradona riservato ai seguaci bianconeri è cominciata ieri, con le seguenti prescrizioni: possono essere acquistati dai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus, ovunque residenti. Tra l'altro, domani l'Osservatorio potrebbe aggiornare le prescrizioni anche alla luce dei fatti di domenica e dei segnali lanciati dal ministero dell'interno. Si vedrà. Per il momento, comunque, sono stati decretati l'implementazione del servizio di stewarding e dei controlli nelle attività di prefiltraggio e filtraggio dello stadio Maradona, nonché l'incedibilità dei biglietti.