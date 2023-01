"Napoli, occhi su El Khannouss", dal Belgio l'ultima idea di Giuntoli

Gli occhi di Napoli e Manchester City su Bilal El Khannouss, 18 anni, talento marocchino con cittadinanza belga di proprietà del Genk. Un giocatore di grande talento su cui si è già mosso il club di De Laurentiis. Ne parlano in Belgio, HLN fa sapere che il giocatore è destinato ad avere una grande carriera e proprio per questo motivo il Genk non ha intenzione di cederlo subito. La volontà è quello di farlo crescere e poi rivenderlo nell'estate del 2024, tra un anno e mezzo, quando la sua valutazione economica avrà superato anche i 32 milioni spesi dal Milan per De Ketelaere. L'obiettivo del Genk, infatti, è quello di rendere El Khannouss il giocatore più costoso in Belgio.