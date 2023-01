Insigne: "Ho rifiutato squadre italiane per amore del Napoli"

A fine febbraio comincerà il secondo campionato americano di Lorenzo Insigne, il primo che l'ex capitano del Napoli disputerà per intero dopo essere sbarcato a Toronto a metà dell'ultimo torneo. Ci sono grandi aspettative su di lui e Insigne non vuole tradirle. In conferenza stampa ha ribadito di trovarsi molto bene in Canada ma, soprattutto, ha rivelato di aver rifiutato diverse offerte da club italiani quando ancora era al Napoli: "Ho sempre detto che in Italia avrei indossato solo la maglia azzurra essendo napoletano e tifoso".