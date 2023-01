Napoli, sindaco Manfredi: "Stop trasferte? Ingiusto penalizzare tifosi veri"

C'è grande attesa per le decisioni del Viminale dopo gli scontri tra ultras di Napoli e Roma sull'A1 domenica prima del doppio confronto Samp-Napoli e Milan-Roma. A rischio le trasferte per le tifoserie delle due società coinvolte. Sull'argomento si è espresso anche Gaetano Manfredi. Il sindaco di Napoli si augura che ad essere puniti possano essere solo i veri colpevoli e non tutti i tifosi, anche quelli distanti dal concetto di violenza: "Rispetto le decisioni del ministro Piantedosi con cui abbiamo un'ottima collaborazione e con cui stiamo lavorando molto bene. E' chiaro che mi augurerei che si penalizzassero i tifosi violenti ma non i tanti sostenitori che seguono la squadra anche in trasferta e che ovviamente non hanno nulla a che fare con quei tifosi violenti". Queste le parole del primo cittadino a TgCom24.