Napoli-Juve, i convocati di Spalletti: la lista completa

Tutti a disposizione per Napoli-Juventus. Organico al completo per l'allenatore azzurro, Luciano Spalletti, che ha stilato pochi minuti fa l'elenco ufficiale dei convocati per la sfida del Maradona in programma questa sera alle ore 20.45. Non ci sono indisponibili, ha recuperato anche Kim min-jae. Il difensore sudcoreano era uscito per precauzione all'intervallo della sfida con la Sampdoria e questa sera sarà regolarmente dell'incontro dopo essersi allenato in gruppo nei giorni scorsi. Ampie scelte per Spalletti che potrà contare su tutti gli elementi dell'organico per la sfida ad Allegri.