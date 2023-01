Napoli, Spalletti: "Il 5-1 alla Juve lo festeggio così..."

"La squadra ha giocato una grande partita". Luciano Spalletti commenta così la gara vinta dal suo Napoli contro la Juventus. Una notte indimenticabile con cinque gol e l'allungo sui rivali per lo scudetto. L'allenatore degli azzurri è intervenuto al novantesimo ai microfoni di Dazn: "Quello che non dovevamo fare era di avere il rimosso di non provarci, abbiamo comandato la partita meritando la vittoria. Siamo rimasti dentro la partita nella maniera corretta anche dopo il loro gol. Ringrazio i tifosi per il sostegno. Festeggierò coi miei figli e domani ci si allena".