Spalletti, le tre mosse che hanno fregato Allegri: così il Napoli ha demolito la Juve

Lo show del Napoli contro la Juve ha fatto in queste ore il giro del mondo. Le magie degli azzurri sono diventate in poche ore uno spot per il calcio italiano: è stata la grande notte di Spalletti, che ha stravinto il confronto con Allegri dopo una settimana di frecciate a distanza. Alla fine non sono serviti cappello e barba finti, in campo si è vista solo una squadra. Le pagelle dei due allenatori di Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport-Stadio sono la fotografia della grande differenza: Spalletti 8,5 (“la squadra, il centravanti e l’allenatore più forti della Serie A”) contro Allegri 4 (“Spazzato via, come se la sua squadra fosse capitata lì per caso”).