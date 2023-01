Napoli, Osimhen il bomber a caccia di miti

NAPOLI - Il tempo ch’è passato non ne è volato via malinconicamente: e ora che i Miti sono lì, a modo loro irraggiungibili, c’è un modo per ricordarsene, uno per per avvicinarli e un altro, infine, per sfidarli o almeno per provarci. Quando Edinson Cavani arrivò a Napoli, Victor Osimhen aveva appena dodici anni, viveva quel tempo nelle atmosfere per lui disagevoli della sua Nigeria, e però sognava come tutti i bambini: el Matador, l’uomo dei sogni di un’epoca felice, s’avvicinò a Napoli prepotentemente, ne fece subito trentatré, ne rifece poi altri trentatré e prima di andarsene a Parigi, lasciando in eredità sessantaquattro milioni di euro, provvide a consegnare ancora trentotto gol come moneta sonante. Centoquattro reti in tre stagioni, alla media rispettabilissima e inavvicinabile d’un gol ogni 120', come non sarebbe riuscito neanche al Pipita. Perché il giorno in cui Gonzalo Higuain mise piede al San Paolo e Osimhen aveva ancora quindici anni, un adolescente che a Lagos vendeva acqua minerale ai semafori e però immaginava un futuro esaltante, Cavani seppe resistere, con quella sua andatura quasi folle, ma crollò altro, per esempio il record di Nordahl, che Sua Maestà - il nuovo primatista - stracciò in una serata densa di magia, contro il Frosinone, che lo spinse tra i Fenomeni paranormali con quelle trentasei reti necessarie per oscurare una leggenda.