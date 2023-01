"Kvaratskhelia, che numeri: è il giocatore del momento"

Quattro squadre diverse, quarantadue partite, trenta vittorie, ventidue gol fatti. Kvicha Kvaratskhelia è il giocatore del momento. I dati legati al 2022, sottolineati con tanto di elogio da CIES Football Observatory, sono già stati riaggiornati con la vittoria del Napoli sulla Juve decisa anche da una sua rete. Il talento georgiano sta sorprendendo tutti: poteva essere della Juventus, è sbarcato in Italia in estate per 10 milioni. Lo ha scelto il Napoli per sostituire Insigne. Il New York Times lo ha elogiato assieme a Osimhen e il suo valore economico è aumentato notevolmente in sei mesi.