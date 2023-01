"Due calciatori potrebbero lasciare Napoli", la rivelazione dell'agente

"Anche se arrivasse lo Scudetto gli azzurri non investiranno su alti ingaggi, per questo credo che Lozano e Zielinski possano effettivamente partire nella prossima stagione". A dirlo è Mario Giuffredi . Il procuratore di Mario Rui, Di Lorenzo e Politano è intervenuto alla trasmissione "Il Bello del Calcio" commentando l'ottima stagione del Napoli. Inevitabili gli elogi anche a Spalletti e alcune considerazioni legate al suo futuro: "Il club ha un’opzione per il rinnovo di un anno, se poi arrivasse il tricolore non credo gli azzurri rinuncerebbero a lui. Il suo segreto è saper alzare il livello mentale di ogni singolo calciatore".

Napoli, Giuffredi su Di Lorenzo e Mario Rui

Giuffredi ha elogiato Mario Rui: "Ha un posto speciale nel mio cuore: dieci anni fa non giocava ad Empoli e a gennaio voleva andare al Crotone. Lo convinsi a restare e divenne titolare, poi è andato a Roma e nonostante l’infortunio al crociato è ripartito. Ha giocato Mondiali ed Europei con il Portogallo, vinto una Nations League e lottato per lo Scudetto con tantissime presenze in azzurro". Il capitano, Di Lorenzo, è in trattativa col Napoli per il rinnovo: "Potrebbe andare ovunque in Europa, ma ha chiesto di rimanere. Il club ha i suoi tempi, discuteremo del prolungamento a tempo debito" ha concluso Giuffredi.