Napoli, la rivelazione di Osimhen: "E' incredibile..."

Obiettivo scudetto cercando di continuare a crescere ringraziando allenatore e compagni. Questo in sintesi il pensiero di Victor Osimhen . L'attaccante del Napoli si è raccontato tra passato e futuro, elogiando Spalletti e Kvaratskhelia, ricordando qual è il sogno che la squadra rincorre da agosto: "Lo scudetto è uno dei nostri obiettivi da quando abbiamo cominciato la stagione" ammette il centravanti nigeriano, intervenuto a Kiss Kiss Napoli. Sabato c'è la Salernitana: "Ci possono essere sorprese in ogni partita. Non sarà sicuramente facile, vogliamo vincere assolutamente". Il Napoli è reduce dal ko a sorpresa con la Cremonese per l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Questo è il calcio. Dobbiamo solo guardare ai nostri errori e provare a correggerli". Era andata molto meglio venerdì scorso: " Quella di Napoli-Juventus è stata una grande notte ".

Napoli, le parole di Osimhen

Dodici gol in campionato per Osimhen, bomber della Serie A, trascinatore e leader tecnico del Napoli: "A volte sono stato ostacolato dagli infortuni, ma quando sto bene ed al massimo della forma posso fare anche di più rispetto a ciò che ho dimostrato fino ad ora". Spalletti ha avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita: "E' un'importante fonte di ispirazione per me, mi aiuta ad avere maggiore fiducia in me stesso". Kvaratskhelia, invece, è un alleato prezioso: "E’ incredibile. Ha un’abilità tecnica unica, ma naturalmente non posso dimenticare altri calciatori forti tecnicamente con cui ho giocato, tipo Insigne e Mertens".