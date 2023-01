Napoli, i convocati di Spalletti: doppia assenza con la Salernitana

Juan Jesus e Kvaratskhelia sono i grandi indisponibili per la gara di domani contro la Salernitana. Spalletti ha comunicato l'elenco ufficiale dei calciatori che partiranno per il derby dell'Arechi. Il Napoli sarà orfano dell'esterno offensivo a causa dell'attacco febbrile dei giorni scorsi e, notizia dell'ultim'ora, anche del centrale brasiliano, che ha rimediato un infortunio durante la rifinitura di questa mattina. Una doppia assenza che peserà, ma in parte, nelle scelte di Spalletti, che in conferenza stampa ha elogiato Elmas anticipando la sua possibile presenza a sinistra nel tridente offensivo.

Napoli, i convocati di Spalletti per la Salernitana

Kvara e Juan Jesus out, disponibili tutti gli altri. Elenco folto di convocati per il derby, Spalletti ha convocato anche Sirigu che saluterà Napoli la prossima settimana: è ormai fatta per lo scambio con Gollini in arrivo dalla Fiorentina ma di proprietà dell'Atalanta. A centrocampo rientra Demme che aveva saltato la Cremonese per la nascita della figlia. Il tedesco, tra l'altro, è stato "blindato" dal suo procuratore che nei giorni scorsi ha annunciato: "Resta a Napoli fino al termine della stagione". In attesa di ritrovare il campo.