Napoli-Juve 5-1: in edicola il poster "Stellari" per una notte da incorniciare

NAPOLI – Il Napoli demolisce la Juve 5-1. Osimhen (2 gol), Kvara, Rrahmani e Elmas mandano i tifosi in delirio e spazzano via la Juve, esistita una ventina di minuti in tutto.

Coraggio, competenza, lucidità sul mercato, lavoro e motivazioni possono produrre risultati impensabili. Questa squadra ha saputo ricreare l'amore verso la maglia e i colori e meritava di vivere questa sfida come l'ha vissuta.

