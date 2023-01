Giordano esclusivo: “Osimhen può segnare 30 gol"

NAPOLI - Dalla Ma.Gi.Ca. alla magìa è una vita e dentro ci sono trentasei anni attraversati alla periferia d’un sogno: Maradona, Giordano e Carnevale, prima che arrivasse Careca, e fu delirio, fa apoteosi e fu follia. Ci sono generazioni che hanno vissuto quel tempo su youtube, o nel racconto dei papà, e che conoscono le emozioni plastiche in differita, non quelle in diretta di quest’epoca vibrante che trascina a scavare nei ricordi.

Potere di una maglia, Giordano: da un nove, il suo, con quei piedi dei quali bisognava innamorarsi davvero, a Osimhen, che ormai s’è preso Napoli.

«Parliamo del calciatore più importante del campionato italiano, probabilmente - anzi sicuramente - il più forte. Decisivo come sa esserlo nessuno e sempre proiettato oltre».



Sembra un altro rispetto a qualche tempo fa.

«È cambiato e si vede a occhio nudo. E questo è uno dei grandi meriti che vanno riconosciuti a Spalletti e al suo staff. L’hanno migliorato tecnicamente e pure caratterialmente, gli sono stati addolciti gli spigoli e la personalità. Ora è dentro la partita ed è nella squadra, non gioca per sé ma per gli altri, torna, va a cucire la manovra, la finalizza con la fame di chi vuole vincere».



La classifica è un inno alla gioia.

«Il Napoli sta per riscrivere la Storia, senza se e senza ma. Sta dominando dalla prima giornata, sta demolendo qualsiasi speranza: siamo andati alla sosta con qualcuno che ne immaginava prima o poi un crollo; siamo tornati e le distanze si sono dilatate. Le altre inciampano e Spalletti ha provveduto ad allungare. Io non so se possa esserci una crisi, può darsi anche di sì, ma fatico a notare cenni di cedimento. Anche a Salerno, gestione della partita, dopo averla messa in sicurezza».



Osimhen sta a tredici in serie A, quattordici inserendoci la Champions.

«Ha una media terrificante, rileggendo i minuti che ha giocato e le gare che ha saltato. Ha capito quale sia il suo ruolo, quali siano le responsabilità da caricarsi sulle spalle: le ha prese e le ha tenute tutte per sè. Non ha paura, trasmette positività e un’allegria che alleggerisce la pressione. E poi sa sempre dove stare: ora quel tap in all’Arechi sarà sembrato semplice, ma è lui che rende facile le cose anche problematiche. La palla schizza sul palo, ti arriva addosso a velocità rilevante: lui si stacca dall’uomo, si tiene lo spazio e lo occupa e poi doma la traiettoria».