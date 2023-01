Il Milan crolla e Nino D'Angelo festeggia: ecco la canzone dedicata al Napoli

"E se ne va, la capolista se ne va..." suona Nino D'Angelo , piano e voce, dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio. L'artista napoletano, l'ex ragazzo della Curva B, tifosissimo del Napoli, anche attore negli anni d'oro di Maradona, non è nuovo a performance successive a un trionfo o a un evento. Capitò, ad esempio, anche dopo la morte di Diego. Da casa, sui social, Nino D'Angelo posta video di interpretazioni istantanee, con la sua voce e le emozioni che sa suscitare. Stavolta è toccato festeggiare il +12 dal secondo posto dopo il ko del Milan all'Olimpico.

Napoli in fuga: la festa di Nino D'Angelo

"Mamma mia" ha scritto l'artista coi cuori azzurri sul suo profilo Instagram. Tantissimi i commenti di tifosi del Napoli felici per il rendimento della propria squadra e per quello che oggi recita la classifica. Nessuno, in passato, aveva un divario simile col secondo posto al termine del girone d'andata. Un altro motivo di vanto.