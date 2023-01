Kim blindato dal Napoli: arriva la nuova clausola

In Turchia, a dicembre, Spalletti disse una cosa molto interessante sul futuro di Kim: «La vedo dura che possa lasciare il Napoli: si trova talmente bene nella squadra e in questa città. Mi sembra che sia il posto giusto per lui». E Minjae, quasi a confermare che quelle del suo allenatore non furono parole di circostanza, ieri ne ha fatta una da scugnizzo sui social. Sì: ha postato una foto di gruppo, per la precisione la festa del gol di Rrahmani con la Juve, che lo ritrae a mimare proprio con il collega quell’espressione già sparata in diretta tv a Bergamo dopo la vittoria con l’Atalanta: quel, «Mamma miaaa», accompagnato dall’inequivocabile gesto con la mano chiusa a becco con le dita rivolte verso l’alto, che è di certo in cima alla sua personale classifica degli stereotipi italiano-partenopei. In calce, una frase che la dice lunga: «Stile napoletano». Napoletano di Corea, lui. Un uomo spogliatoio e un fior di difensore che in virtù di un rendimento da Mostro - come da soprannome - ha catalizzato l’attenzione di mezza Europa. Con lo United in prima fila. Nel suo contratto, come ha spiegato Giuntoli, c’è una clausola rescissoria variabile, valida esclusivamente per l’estero ed esercitabile dal 1° al 15 luglio che parte da una base di 48 milioni di euro, ma di recente il ds ha incontrato l’entourage di Kim per provare a modificare i termini: si lavora per ritoccare il suo ingaggio e soprattutto per aumentare a 65 milioni almeno il valore minimo della clausola. Come a dire: a difesa del difensore.