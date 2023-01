Napoli, primo allenamento per Gollini. Ottime notizie da Kvaratskhelia

Tre giorni alla partita contro la Roma. Il Napoli si è allenato anche questa mattina a Castel Volturno. Prima seduta in gruppo per Pierluigi Gollini. Ieri l'annuncio ufficiale per il trasferimento del portiere dall'Atalanta al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Il Napoli lo valuterà per questi mesi prima di prendere una decisione sul futuro. Buone notizie per Spalletti. Kvaratskhelia si è allenato per tutta la seduta con la squadra. Il georgiano è pienamente recuperato e domenica tornerà al suo posto a sinistra contro la Roma.