Lavezzi nostalgico: il post che fa sognare i tifosi del Napoli

Il Pocho non dimentica Napoli. Sui social network con una semplice foto Ezequiel Lavezzi ha fatto emozionare tantissimi suoi tifosi, fedelissimi che non l'hanno mai dimenticato. E' uno scatto legato alla sua passata esperienza a Napoli . C'è anche un cuore e c'è lui che sorride indossando i pantaloncini col 22, il numero della sua avventura partenopea. Lavezzi, anni 37, è cresciuto proprio a Napoli, calcisticamente parlando, imponendosi anche in campo internazionale fino a diventare un nuovo giocatore del Psg.

Napoli, Lavezzi non dimentica: il post social

Si sprecano i messaggi sotto al suo post, sono soprattutto napoletani che scrivono "Manchi", "Pocho per sempre", "Argentino napoletano" e commenti simili che si ripetono. Il Pocho ha vestito la maglia del Napoli dal 2007 al 2012, è arrivato il primo anno di Serie A con De Laurentiis ed è andato via col Napoli da Champions che in quegli anni è cresciuto tanto anche grazie e soprattutto ai suoi gol e alle sue giocate. Per questo i tifosi non lo dimenticano.